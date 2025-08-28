Placa chama atenção pelo horário de funcionamento incomum: “às vezes nem abre”

Publicação divertiu internautas e já acumula mais de mil curtifdas

Gabriella Pinheiro - 28 de agosto de 2025

Imagem mostra placa deixado em estabelecimento. (Foto: Reprodução)

O que era para ser apenas um anúncio informando o horário de funcionamento de um estabelecimento acabou divertindo internautas nas redes sociais.

Publicado em uma postagem no Instagram, na página @placashistoria, o aviso mostra um papel impresso informando sobre o período em que o comércio está aberto.

No entanto, o que realmente chama a atenção é a flexibilidade com que o proprietário trata os horários de funcionamento.

“Horário de funcionamento. Nós abrimos às 7h, ou 8h, às vezes às 10h. Fechamos às 18h ou 19h, às vezes 13h. Às vezes nem abre. Tchau, brigado”, diz o cartaz.

A postagem acumulou mais de mil curtidas e comentários de internautas que se divertiram com o “horário” estipulado pelo proprietário.

“Deve ser lavagem de dinheiro…”, brincou um.

“Proprietário chega meio-dia porque passou a noite no videogame…”, comentou outra.

Veja:

