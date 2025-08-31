Lançado edital de concurso da Câmara de Itumbiara com salários de quase R$ 9 mil

Candidaturas podem ser feitas de forma online e oportunidades são para diferentes áreas

Gabriella Pinheiro - 31 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência GOV)

A Câmara Municipal de Itumbiara, em Goiás, divulgou o edital de um novo concurso público com diversas vagas destinadas a diferentes áreas de atuação. Os salários variam de R$ 2.532,20 a R$ 8.977,82.

No total, estão sendo ofertadas 10 oportunidades, além de formação de cadastro reserva, para candidatos com formação em níveis médio e superior.

As inscrições podem ser feitas a partir das 16h do dia 13 de outubro de 2025 até às 16h do dia 06 de novembro de 2025, pelo site do Instituto Consulplan. O valor da taxa varia entre R$ 62 a R$ 63.

Há vagas para os cargos de Analista de Controle Interno (2 vagas); Analista do legislativo (2 vagas); Contador do Legislativo (2 vagas); Procurador do Legislativo (1 vaga); Técnico do Legislativo (3 vagas).

A seleção dos candidatos será realizada por meio de provas objetivas e discursivas. Também haverá prova de títulos, apenas para o cargo de Procurador do Legislativo.

Os selecionados terão jornada de 40 horas semanais e remunerações acrescidas de auxílio-alimentação no valor de R$ 350.

Mais informações estão disponíveis no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!