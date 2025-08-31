Turismo em alta leva Aeroporto de Goiânia a recorde histórico
Santa Genoveva oferece voos diretos para Guarulhos, Congonhas, Viracopos, Galeão, Brasília, Confins, Recife e Palmas
Dados da Motiva — concessionária responsável por administrar o Aeroporto de Goiânia, o Santa Genoveva — indicam que 373.905 pessoas passaram pelo terminal durante o mês de julho de 2025.
O número, inclusive, é 12% superior ao registrado durante o mesmo período do ano passado e representa a maior quantidade de embarques e desembarques registrada em um único mês na história do aeroporto.
Do total, 188.170 desembarcaram e 185.735 decolaram para outras localidades. Isso indica que mais passageiros resolveram ficar na capital, o que pode sinalizar um aumento do fluxo turístico em Goiânia e localidades próximas.
Vale salientar que o Aeroporto de Goiânia conta com voos diretos e regulares para Guarulhos, Congonhas, Viracopos, Galeão, Brasília, Confins, Recife e Palmas.
