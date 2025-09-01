Laudo de estudante de medicina anapolino morto no exterior indica “útero preservado” e causa estranhamento

Imagens registradas na data do ocorrido mostram quando vítima entra em estabelecimento e, posteriormente, é imobilizada por seguranças

Gabriella Pinheiro - 01 de setembro de 2025

Igor Rafael Oliveira Souza, de 32 anos. (Foto: Arquivo Pessoal)

O parecer de uma autópsia do corpo do anapolino e estudante de Medicina Igor Rafael Oliveira Souza, de 32 anos, que faleceu na última terça-feira (26), em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, causou questionamentos na família ao apontar que a vítima tinha “útero preservado”.

O laudo — realizado no país onde ele morreu — afirma que o homem tinha “útero de tamanho e consistência normais, com presença de menstruação”.

Sobre a causa da morte, a autópsia aponta que foi decorrente de anoxia anóxica (ausência de oxigênio), asfixia mecânica por compressão torácica e asfixia mecânica por sufocamento.

Ao G1, a mãe de Igor, Neidimar Oliveira da Silva Souza, afirma que o filho faleceu ao ser imobilizado e asfixiado por seguranças. Ela desembarcou na Bolívia na tarde de domingo (31) para um encontro com as autoridades no consulado brasileiro.

Até o momento, segundo informações repassadas pelo consulado brasileiro à TV Anhanguera, seis seguranças envolvidos no caso já foram julgados e condenados a dois anos de prisão.

Imagens registradas por câmeras de segurança na data do ocorrido mostram quando Igor entra, nervoso, em um comércio e quando um funcionário tenta retirá-lo do local.

Seis minutos depois, seguranças aparecem carregando Igor para a calçada, imobilizando o estudante, que é virado para cima já desacordado.

