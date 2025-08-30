Estudante de medicina anapolino morre na Bolívia e mãe denuncia: “mataram meu filho asfixiado”
Situação aconteceu em Santa Cruz de La Sierra, cidade do Centro-Leste do país sul-americano
Um estudante de medicina natural de Anápolis, que vivia na Bolívia para cursar a formação, foi morto na última terça-feira (26), supostamente por seguranças privados em Santa Cruz de La Sierra, cidade do Centro-Leste do país sul-americano.
Igor Rafael Oliveira Souza, de 32 anos, cursava o último período de medicina em uma universidade boliviana e restaria, para ele, apenas três matérias para se formar.
Segundo o G1, a imprensa local de Santa Cruz de La Sierra noticiou que Igor teria entrado em surto, acessando um supermercado. Por conta da situação, teria sido tirado de dentro do local por seis seguranças privados.
Imagens da TV Anhanguera mostram que o estudante foi imobilizado de bruços na parte externa do estabelecimento.
A informação é de que ele teria morrido por conta de uma asfixia, provocada pela abordagem que incluiu o amarro das mãos da vítima.
Ainda à TV, a mãe do estudante, Neidimar Oliveira da Silva Souza, contou que o filho começou a sofrer de depressão. “Como todo estudante que vai para longe e enfrenta solidão”, contou. Para ela, o surto foi proveniente do uso de drogas.
Ela atribuiu a situação a uma defesa do próprio filho do estado em que estava. “Saiu para rua pedindo ajuda e esses guardas mataram meu filho asfixiado”, disse.
Agora, as autoridades locais do país investigam o assassinato e a família se mobiliza para ir até à Bolívia providenciar o eventual traslado do corpo do estudante para Anápolis, informou a mãe de Igor.
