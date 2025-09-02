Câmera filma momento em que homem é morto a tiros no Jardim das Oliveiras, em Anápolis
Jhonathan Leonardo Silva, de 35 anos, pilotava uma motocicleta quando foi alvejado duas vezes pelas costas
O Portal 6 teve acesso a imagens de uma câmera de segurança que filmou o exato momento em que um homem foi morto a tiros no Jardim das Oliveiras, em Anápolis, na manhã desta terça-feira (02).
Conforme é possível ver no registro, Jhonathan Leonardo Silva, de 35 anos, pilotava uma motocicleta pela Avenida Goiás, próximo a dois carros.
Por volta das 11h07, uma dupla em outra moto se aproxima da vítima e dispara duas vezes, pelas costas dela.
Em seguida, é possível ver que o homem para a motocicleta e cai ao chão, após receber os tiros pelas costas. Os autores dos tiros fogem logo em sequência.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar os primeiros-socorros, mas a vítima morreu ainda no local.
A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) trabalham para identificar e deter os suspeitos do assassinato.
