Homem é preso em Aparecida de Goiânia após tentar matar rival por discussão em jogo de sinuca

Suspeito teria disparado quatro vezes contra vítima após desentendimento

Augusto Araújo - 02 de setembro de 2025

Policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) por meio da 2ª Delegacia Distrital de Polícia de Aparecida de Goiânia (2ª DRP), cumpriu nesta terça-feira (02) um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão contra um homem investigado por tentativa de homicídio qualificado.

O crime aconteceu no dia 17 de agosto, no Setor dos Afonsos, após uma discussão durante um jogo de sinuca em um bar.

Segundo as investigações, o suspeito deixou o estabelecimento após a briga e retornou armado, disparando quatro vezes contra a vítima, que sobreviveu aos ferimentos.

Testemunhas que estavam no local confirmaram a autoria, e a própria vítima apontou o investigado como responsável pelos disparos.

Desde a data do crime, o homem estava foragido. De acordo com a Polícia Civil, a gravidade do caso e o risco de fuga motivaram a decretação da prisão temporária por 30 dias, além da expedição de mandados de busca e apreensão.

Durante as diligências, o suspeito foi localizado e preso. As buscas foram realizadas em endereços ligados a ele, mas a arma de fogo usada na tentativa de homicídio não foi encontrada.

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça para os trâmites legais.

