Discussão no truco termina com tentativa de homicídio em Aparecida de Goiânia

Sobrinho quebrou o muro da casa e arrombou uma porta antes de desferir golpes contra os tios

Natália Sezil - 11 de agosto de 2025

Quarto em que os tios do suspeito estavam ficou cheio de sangue. (Foto: Reprodução)

O que começou como uma simples partida de truco entre parentes logo acabou se tornando uma tentativa de homicídio, em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu no setor Colina Azul, no final da tarde deste domingo (10).

O suspeito, de 23 anos, jogava truco com os tios, de 25 e 40 anos, e o avô, de 72, quando acabaram discutindo. Com isso, o jovem optou por ir embora do local.

Ele retornou pouco depois, junto a um amigo. Ao se aproximarem da casa, eles teriam percebido que o portão estava trancado, momento em que o suspeito teria arremessado o carro contra o portão, conseguindo entrar na residência.

Ali, ele teria se deparado com os familiares trancados no quarto e quebrado a porta do cômodo. Nesse momento, os tios teriam percebido que o sobrinho possuía uma faca, enquanto o amigo dele tinha um punhal.

Ambos os suspeitos teriam desferido golpes nas vítimas, em seguida. O mais novo teria sido atingido no abdômen e na cabeça, enquanto o mais velho apresentava ferimentos no braço, cabeça e pescoço.

O quarto em que estavam demonstra a gravidade das lesões. A porta foi quebrada, roupas ficaram espalhadas, e tanto a cama quanto o chão ficaram manchados por sangue.

Ambos os tios foram conduzidos ao Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa), onde receberam socorro médico especializado, em estado estável de saúde.

Já a dupla de jovens fugiu logo após o crime, não sendo localizados. A Polícia Militar (PM) foi acionada, e o caso deve seguir sob investigação da Polícia Civil (PC), que fica responsável por tomar as próximas medidas legais.

