Identificado motociclista que morreu após colisão com ônibus em Goiânia

Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local

Da Redação - 02 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Foi identificado como Jerônimo Carlos de Freitas, de 58 anos, o motociclista que morreu em um grave acidente de trânsito em Goiânia.

A colisão aconteceu por volta das 20h30 desta terça-feira (2), na Rua H, próximo ao Atacadão Max, no Parque Tremendão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Jerônimo pilotava uma Honda/CBX 250 quando foi atingido por um ônibus. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O motorista do ônibus relatou às autoridades que deixou a cena logo após a batida por receio de ser agredido por populares, que se revoltaram com a gravidade do acidente.

A Polícia Civil (PC) foi acionada e registrou o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!