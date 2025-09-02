Identificado motociclista que morreu após colisão com ônibus em Goiânia
Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local
Foi identificado como Jerônimo Carlos de Freitas, de 58 anos, o motociclista que morreu em um grave acidente de trânsito em Goiânia.
A colisão aconteceu por volta das 20h30 desta terça-feira (2), na Rua H, próximo ao Atacadão Max, no Parque Tremendão.
Segundo o Corpo de Bombeiros, Jerônimo pilotava uma Honda/CBX 250 quando foi atingido por um ônibus. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
O motorista do ônibus relatou às autoridades que deixou a cena logo após a batida por receio de ser agredido por populares, que se revoltaram com a gravidade do acidente.
A Polícia Civil (PC) foi acionada e registrou o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
