Israel & Rodolffo, Murilo Huff e Léo Santana são atrações confirmadas em Réveillon de Pirenópolis
Festival promete unir música, natureza, cultura e cenografia de tirar fôlego
Para aqueles que já escolheram Pirenópolis como destino para passar o Ano Novo, o Réveillon Viva Piri já teve alguns detalhes revelados e contará com uma série de atrações.
O festival acontece entre os dias 31 de dezembro e 03 de janeiro de 2026, e promete unir música, natureza, cultura e cenografia de tirar o fôlego.
Dentre os artistas confirmados para participar da nova edição estão: Léo Santana, Israel & Rodolffo, Murilo Huff e Dubdogz.
Os ingressos para o Réveillon em Pirenópolis já estão disponíveis e podem ser adquiridos online, por meio do site BaladApp. A diária custa a partir de R$ 130, e o pacote com 4 dias, a partir de R$ 550.
O evento contará com áreas Frontstage, Backstage e Lounges – cada uma com benefícios exclusivos –, open bar no dia 31 para todas as áreas e um line-up em expansão.
