Israel & Rodolffo, Murilo Huff e Léo Santana são atrações confirmadas em Réveillon de Pirenópolis

Festival promete unir música, natureza, cultura e cenografia de tirar fôlego

Gabriella Pinheiro - 02 de setembro de 2025

Imagem mostra Israel e Rodolffo. (Foto: Reprodução)

Para aqueles que já escolheram Pirenópolis como destino para passar o Ano Novo, o Réveillon Viva Piri já teve alguns detalhes revelados e contará com uma série de atrações.

O festival acontece entre os dias 31 de dezembro e 03 de janeiro de 2026, e promete unir música, natureza, cultura e cenografia de tirar o fôlego.

Dentre os artistas confirmados para participar da nova edição estão: Léo Santana, Israel & Rodolffo, Murilo Huff e Dubdogz.

Os ingressos para o Réveillon em Pirenópolis já estão disponíveis e podem ser adquiridos online, por meio do site BaladApp. A diária custa a partir de R$ 130, e o pacote com 4 dias, a partir de R$ 550.

O evento contará com áreas Frontstage, Backstage e Lounges – cada uma com benefícios exclusivos –, open bar no dia 31 para todas as áreas e um line-up em expansão.

