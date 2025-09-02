Mesmo com tornozeleira, homem com diversas passagens é preso após furtar restaurante em Goiânia

Indivíduo foi detido pelo 38° Batalhão no Setor Jardim Cerrado 7 e encaminhado para a Central Geral de Flagrantes

Homem foi preso e conduzido até a Central de flagrantes em em Goiânia(Foto: Divulgação)
Homem foi preso e conduzido até a Central de flagrantes. (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar (PM) realizou a prisão de um homem, de 31 anos, após ter furtado diversos caixas de som de um restaurante no Setor Campinas, em Goiânia.

O caso aconteceu nesta segunda-feira (1°) e um fato que chamou a atenção dos militares foi o do indivíduo ter praticado os crimes mesmo utilizando tornozeleira eletrônica e tinha saído há pouco tempo da prisão.

As autoridades informaram que o suspeito também possuía uma longa ficha criminal, com passagens por falsidade ideologia, furto, roubo e estupro.

O homem foi detido pelo 38° Batalhão no Setor Jardim Cerrado 7 e encaminhado para a Central Geral de Flagrantes.

