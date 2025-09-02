Planalto Bioenergia investirá R$ 1,2 bilhão na construção usina de etanol de milho em Cristalina

Flexibilidade e geração de coprodutos são diferenciais que impulsionam a sustentabilidade e a rentabilidade do negócio

Danilo Boaventura - 02 de setembro de 2025

Etanol de milho também é feito nos EUA. (Foto: Reprodução/ YouTube)

A cidade goiana de Cristalina, no entorno do Distrito Federal, deu um passo estratégico para a diversificação de sua economia ao obter a licença de instalação para uma nova usina de etanol de milho.

O empreendimento, liderado pela Planalto Bioenergia, receberá um investimento de R$ 1,2 bilhão e tem previsão para iniciar suas operações no segundo semestre de 2027.

A chegada dessa tecnologia, já amplamente utilizada em países como os Estados Unidos, posiciona o município e o estado na vanguarda da produção de biocombustíveis, agregando valor à produção local de grãos.

Diferente das usinas tradicionais de cana-de-açúcar, as plantas de etanol de milho oferecem vantagens significativas, como a produção contínua ao longo do ano, sem depender da sazonalidade da colheita da cana.

Além do etanol, a usina produzirá o DDG (grãos secos de destilaria), um subproduto de alto valor nutritivo utilizado na alimentação animal, o que fortalece a cadeia produtiva da pecuária na região.

Essa flexibilidade e a geração de co-produtos valiosos são diferenciais que impulsionam a sustentabilidade e a rentabilidade do negócio.

A obtenção da licença ambiental foi um processo complexo, que exigiu a articulação de diversas lideranças políticas.

Segundo o prefeito de Cristalina, Dr. Luís Otávio (MDB), os esforços dos correligionários deputado estadual Amilton Filho, da deputada federal Marussa Boldrin e do vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, foram fundamentais para superar os trâmites burocráticos e garantir o avanço do projeto.