Planalto Bioenergia investirá R$ 1,2 bilhão na construção usina de etanol de milho em Cristalina

Flexibilidade e geração de coprodutos são diferenciais que impulsionam a sustentabilidade e a rentabilidade do negócio

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Planalto Bioenergia investirá R$ 1,2 bilhão na construção usina de etanol de milho em Cristalina
Etanol de milho também é feito nos EUA. (Foto: Reprodução/ YouTube)

A cidade goiana de Cristalina, no entorno do Distrito Federal, deu um passo estratégico para a diversificação de sua economia ao obter a licença de instalação para uma nova usina de etanol de milho.

O empreendimento, liderado pela Planalto Bioenergia, receberá um investimento de R$ 1,2 bilhão e tem previsão para iniciar suas operações no segundo semestre de 2027.

A chegada dessa tecnologia, já amplamente utilizada em países como os Estados Unidos, posiciona o município e o estado na vanguarda da produção de biocombustíveis, agregando valor à produção local de grãos.

Diferente das usinas tradicionais de cana-de-açúcar, as plantas de etanol de milho oferecem vantagens significativas, como a produção contínua ao longo do ano, sem depender da sazonalidade da colheita da cana.

Além do etanol, a usina produzirá o DDG (grãos secos de destilaria), um subproduto de alto valor nutritivo utilizado na alimentação animal, o que fortalece a cadeia produtiva da pecuária na região.

Essa flexibilidade e a geração de co-produtos valiosos são diferenciais que impulsionam a sustentabilidade e a rentabilidade do negócio.

Leia também

A obtenção da licença ambiental foi um processo complexo, que exigiu a articulação de diversas lideranças políticas.

Segundo o prefeito de Cristalina, Dr. Luís Otávio (MDB), os esforços dos correligionários deputado estadual Amilton Filho, da deputada federal Marussa Boldrin e do vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, foram fundamentais para superar os trâmites burocráticos e garantir o avanço do projeto.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, em Buenos Aires.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias