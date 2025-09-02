Prefeitura de Pirenópolis faz alerta a turistas diante de incêndio que atinge a cidade há dias
Até o momento, aproximadamente 4.300 hectares de vegetação nativa já foram atingidos pelas chamas
A Prefeitura de Pirenópolis emitiu um comunicado alertando os turistas da cidade sobre o incêndio de grandes proporções que teve início na noite de sábado (30), na região da Cidade de Pedra.
Até o momento, conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), aproximadamente 4.300 hectares de vegetação nativa já foram atingidos pelas chamas.
Ao Mais Goiás, a administração orienta os visitantes que pretendem ir a um desses pontos turísticos a entrarem em contato com o local para verificar se está em funcionamento e se há segurança.
Conforme o Corpo de Bombeiros, que atua no combate ao fogo, a ação resultou na interdição da Cachoeira dos Dragões e tem ameaçado outras áreas de interesse ambiental e turístico da cidade.
De acordo com a corporação, a situação teria ganhado força devido aos fortes ventos, ao relevo acidentado e à vegetação densa, o que tem dificultado o trabalho.
Os bombeiros ainda informam que as cachoeiras das Araras, Veredas, São Jorge, Paraíso e Rosário estão sendo monitoradas, e que novas interdições podem ocorrer, a depender das avaliações técnicas que serão realizadas ao longo do dia. Ainda não há informações sobre as causas.
