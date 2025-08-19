Pirenópolis ganha restaurante a 50 metros do chão com menu exclusivo e open bar liberado

Ingressos para a experiência diferente são limitados e já estão à venda

Natália Sezil - 19 de agosto de 2025

Sky Piri promete restaurante suspenso a 50 metros de altura. (Foto: Divulgação)

Goianos que gostam de experiências diferentes e estão sempre procurando pela próxima descoberta gastronômica podem adicionar mais um restaurante à lista. Um gastrobar suspenso a 50 metros de altura está prestes a estrear.

Trata-se do Sky Piri, que inaugura em Pirenópolis no próximo sábado (23). Inédita no Centro-Oeste, a ideia se inspira em projetos já realizados em outros estados ou países, como em São Paulo e na Bélgica.

Cada subida permite um grupo de até 18 pessoas, que devem ficar ali por aproximadamente uma hora. No alto, elas poderão ter um menu all inclusive, assinado pelo chef Luiz Couto.

A estrutura, que pesa três toneladas, é içada por um guindaste de 10 toneladas sobre a Serra dos Pireneus.

A atração funciona de quinta-feira a domingo, em quatro horários fixos: 16h, 17h30, 19h e 21h. É importante estar atento: o menu muda e o tempo de suspensão também.

Os dois primeiros horários oferecem três “finger foods”, sobremesa e open bar. Já os dois últimos incluem jantar completo com duas entradas, prato principal, sobremesa e open bar.

Aos que ficam receosos com a altura, a organização passa segurança: diz que o Sky Piri “foi projetado e desenvolvido por engenheiros estruturais, elétrico e empresa especialista em estruturas metálicas”.

Os ingressos são limitados e já estão à venda, pela plataforma Zig Tickets. É preciso comprar com antecedência.

Os preços são anunciados a partir de R$ 350. Apesar disso, as opções disponíveis para o próximo fim de semana, especificamente para às 17h30, são vendidos por R$ 597, mais taxa do site.

