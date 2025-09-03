Apostador em Goiás leva bolada em Mega-Sena com premiação milionária

Próximo sorteio será realizado na quinta-feira (04), com prêmio estimado em R$ 33 milhões

Davi Galvão Davi Galvão -
Mega Sena Mega-Sena
Cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Nenhum participante conseguiu cravar as seis dezenas e garantir o grande prêmio de R$ 14 milhões da Mega-Sena 2909, sorteada nesta terça-feira (03).

O resultado do sorteio foi 08 – 21 – 31 – 41 – 53 – 58.

Apesar disso, uma aposta feita em Goiás tirou a sorte grande e acertou cinco das combinações necessárias, abocanhando parte do montante.

O jogo em questão foi feito em Jaraguá, de forma presencial e no formato simples, isto é, sem ser bolão. O vencedor garantiu o valor de R$81.227,49.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (04), com o valor do prêmio acumulado estimado em R$ 33 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

