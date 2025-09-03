Apostador em Goiás leva bolada em Mega-Sena com premiação milionária
Próximo sorteio será realizado na quinta-feira (04), com prêmio estimado em R$ 33 milhões
Nenhum participante conseguiu cravar as seis dezenas e garantir o grande prêmio de R$ 14 milhões da Mega-Sena 2909, sorteada nesta terça-feira (03).
O resultado do sorteio foi 08 – 21 – 31 – 41 – 53 – 58.
Apesar disso, uma aposta feita em Goiás tirou a sorte grande e acertou cinco das combinações necessárias, abocanhando parte do montante.
O jogo em questão foi feito em Jaraguá, de forma presencial e no formato simples, isto é, sem ser bolão. O vencedor garantiu o valor de R$81.227,49.
Próximo sorteio
O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (04), com o valor do prêmio acumulado estimado em R$ 33 milhões.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.
