“Cara de Cavalo” é preso sob suspeita de liderar ataques a torcedores em Goiânia

Investigações da Polícia Civil apontam que um outro líder das ações violentas segue foragido

Da Redação - 03 de setembro de 2025

Jorge Luis Oliveira Pinto, conhecido como “Cara de Cavalo”, foi capturado em operação da Polícia Civil (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), via Grupo Especial de Proteção ao Torcedor (Geprot), deflagrou na tarde desta terça-feira (02) a Operação “Bola da Vez”, em Goiânia.

A ação teve como foco o combate a crimes praticados por integrantes da torcida organizada Esquadrão Vilanovense, especialmente o núcleo denominado “13º Comando”.

Durante a operação, realizada no Setor Santa Helena, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão.

Como resultado, Jorge Luis Oliveira Pinto, conhecido como “Cara de Cavalo”, foi capturado. Já Anderson Matheus Batista, apelidado de “Mucilon”, também alvo da investigação, não foi localizado e segue foragido.

Ambos são apontados como líderes do grupo, suspeitos de organizar emboscadas e ataques violentos contra torcedores rivais.

Ataques violentos contra torcedores

De acordo com as investigações, um dos episódios mais graves ocorreu em 19 de julho de 2025, na Praça Jerivá, no mesmo bairro.

Na ocasião, o grupo armado atacou integrantes da Força Jovem e torcedores do Goiás Esporte Clube que retornavam de uma partida pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O bando chegou a efetuar disparos de arma de fogo e danificou um veículo, com o objetivo de intimidar e aterrorizar os adversários.

Apreensões

Nos locais vistoriados, a PC apreendeu quantidade significativa de maconha, munições calibre .38, aparelhos celulares e materiais ligados à torcida organizada.

A divulgação da identidade e das imagens dos investigados foi autorizada pela autoridade policial responsável, em conformidade com a Lei n.º 13.869/2019, a Portaria n.º 547/2021/DGPC e despacho fundamentado, tendo como objetivo permitir a identificação de novas vítimas.

