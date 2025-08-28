Polícia Civil investiga assédio sexual de servidora contra colega em UBS de Anápolis

Agente Comunitária de Saúde, de 44 anos, teria tocado colega sem consentimento e exposto o caso a outros servidores

Samuel Leão - 28 de agosto de 2025

Sede da Regional da Polícia Civil, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Um servidor de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Anápolis registrou uma denúncia de assédio sexual no Ministério Público de Goiás (MPGO), que determinou a abertura de investigação pela Polícia Civil (PC).

O caso, ocorrido em 18 de junho, envolve uma Agente Comunitária de Saúde (ACS) de 44 anos, acusada de tocar uma região íntima do colega sem consentimento e, posteriormente, divulgar o episódio entre outros funcionários da unidade.

Desde então, o homem teria se tornado alvo de comentários e brincadeiras inadequadas no ambiente de trabalho, o que o levou a buscar medidas legais.

O MPGO encaminhou o caso à 3ª Delegacia de Polícia (DP) de Anápolis, onde um inquérito foi instaurado para apurar a conduta da servidora pelo crime de assédio sexual. Pelo Código Penal, a prática pode resultar em até dois anos de detenção.

O que dizem a Semusa e a Funev?

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) emitiu nota afirmando estar ciente da denúncia e acompanhando as investigações.

A pasta reforçou que “qualquer conduta incompatível com o ambiente de trabalho será devidamente apurada, com observância do direito de defesa e preservação da integridade de todos os envolvidos”.

Já a Fundação Universitária Evangélica (Funev), gestora das unidades de saúde no município, não se pronunciou sobre o caso até o fechamento da coluna.

Conselho aprova custeio da UPA Pediátrica em Anápolis

O Conselho Municipal de Saúde de Anápolis autorizou a habilitação para custeio da UPA Pediátrica Dr. Lineu Gonzaga Jaime.

A unidade funciona normalmente no município, mas, até agora, não contava com repasses específicos para a manutenção.

Segundo o órgão, a medida busca assegurar recursos e garantir a continuidade do atendimento de urgência e emergência infantil. A resolução está no Diário Oficial.

Alego aprova criação de autoridade para gerir minerais críticos em Goiás

A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou nesta quarta-feira (27) a criação da Autoridade Estadual de Minerais Críticos (Amic-GO) e do Fundo Estadual de Desenvolvimento dos Minerais Críticos (FEDMC).

A proposta do governo Ronaldo Caiado (UB) tem como objetivo organizar a gestão da exploração de terras raras no estado, atrair investimentos e gerar empregos.

Deputados apoiaram a medida, mas ressaltaram a necessidade de cuidado ambiental e possíveis questionamentos sobre a competência da União no tema.

Justiça cobra explicações da Câmara de Goiânia sobre a abertura da CEI da Limpa Gyn

O juiz André Reis Lacerda, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia, determinou que o presidente da Câmara, Romário Policarpo, apresente os fundamentos que justificaram a criação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) sobre o contrato da limpeza urbana.

A decisão atende a mandado de segurança do vereador Novandir Rodrigues, por meio do advogado Matheus Costa, que questiona a legalidade da comissão. A defesa alega que a justificativa apresentada é genérica e não aponta fato certo e delimitado, como exige a lei.

Após a manifestação do Legislativo, o magistrado decidirá se mantém a comissão em funcionamento ou se reconsidera e suspende a investigação.

PL indica Willian Veloso para CEI da Limpa Gyn

Mesmo contra a instalação da CEI da Limpa Gyn, o PL precisou indicar um representante da bancada para o colegiado. O escolhido foi o vereador Willian Veloso, líder da sigla que ainda conta com Oseias Varão, Coronel Urzêda e Major Vitor Hugo.

No início da semana, Vitor Hugo já havia adiantado ao Portal 6 e à 105.7 FM que a segunda maior bancada da Câmara de Goiânia vê a comissão como fruto de oportunismo político.

Eerizania é oficializada na presidência do UB em Anápolis

Terceiro lugar na disputa pela Prefeitura de Anápolis em 2024 e atual secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos em Goiânia, Eerizania Freitas assumiu oficialmente a presidência do União Brasil (UB) em Anápolis.

O mandato teve início em 21 de agosto e já consta no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A nova executiva conta ainda com José Ricardo Caixeta Ramos, presidente da Agrodefesa, como vice; o advogado Fabrício Lopes da Luz como secretário-geral; e o coordenador regional de Educação de Anápolis, Luciano Almeida, como tesoureiro.

Nota 10

Para o Feirão de Empregos realizado em Aparecida de Goiânia, que segue até o dia 30 de agosto na Praça da Juventude, no Setor Garavelo. O evento reúne mais de 24 empresas e oferece 10 mil vagas em diferentes áreas, com salários que podem chegar a R$ 4.500.

Além das entrevistas no local, que podem resultar em contratação imediata, o feirão conta com orientação profissional, encaminhamento de currículos e cadastro em programas de qualificação, fortalecendo a geração de renda e a economia local.

Nota Zero

Para a Gerência de Iluminação Pública da Prefeitura de Anápolis, que orienta moradores a registrarem queixas de lâmpadas apagadas pelo WhatsApp da Prefeitura e pelo aplicativo Conecta Anápolis, mas não dá retorno nem resolve os problemas relatados.

A falta de solução levou o Ministério Público de Goiás (MPGO) a instaurar procedimento administrativo para acompanhar a implantação de iluminação adequada no Residencial Ana Caroline. O caso está sob responsabilidade do promotor Alberto Francisco Cachuba Júnior.