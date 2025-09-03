Conheça a cidade goiana que faz fronteira direta com Minas Gerais e esconde paraíso
Alívio e desenvolvimento caminham lado a lado por aqui
Nas margens generosas do rio Paranaíba, nasce Itumbiara, ponto de encontro entre Goiás e Minas Gerais, mas é muito mais do que uma linha divisória no mapa: é um destino que pulsa cultura, natureza e histórias únicas.
Pegue seu fôlego e venha caminhar com a gente por essa cidade que, discretamente, se revela um paraíso.
A história de Itumbiara começa em 1824, quando o porto de Santa Rita do Paranaíba foi instalado para controlar comércio e impostos sobre o rio, aproximando-se da nascente estrada que ligava Uberaba ao interior goiano, essa articulação inaugurou o povoado que, em 1852, virou distrito e, em 1909, alcançou o estatuto de município.
O nome “Itumbiara”, “caminho da cachoeira” em tupi-guarani, foi sugerido pelo próprio engenheiro responsável pela estrada.
Hoje, Itumbiara abriga cerca de 112.289 habitantes (estimativa para 2024), crescendo a partir dos 107.970 registrados no censo de 2022, segundo o IBGE. Sua área se estende por mais de 2.447 km², com densidade de cerca de 44 habitantes por km².
Mas o que torna esse “portal goiano” tão fascinante é seu lindo cenário natural e patrimonial. O rio Paranaíba, que delimita a divisa com Minas Gerais, se transforma em um imenso espelho de águas calmas, convidando passeios de barco, pesca esportiva, com destaque para o tucunaré, e esportes náuticos vibrantes.
Na zona rural, a Cachoeira do Salitre, escondida entre trilhas e vegetação, oferece um refresco revigorante e contato direto com o ecoturismo.
E a viagem no tempo ganha corpo na Ponte Pênsil Affonso Penna, a mais antiga do Brasil, tombada pelo Iphan, símbolo de audácia e conexão entre os estados. Não muito longe, ergue-se o Farol da Beira-Rio, guardião da avenida que dá ritmo à cidade, e cujas luzes iluminam o Paranaíba ao entardecer.
Não faltam motivos, e roteiros, para se encantar por Itumbiara. É a combinação de natureza, história e infraestrutura: quem chega encontra hotéis acolhedores, restaurantes que acolhem visitantes, além da pulsante avenida Beira-Rio e o Kartódromo que já sediou competições nacionais e internacionais.
E para quem se interessa também por cultura e festejos, Itumbiara não decepciona: em janeiro, celebra São Sebastião; em maio, Santa Rita de Cássia e Quermesse de Cristo Rei; junho traz a Semana Ecológica; agosto, a tradicional procissão fluvial de Nossa Senhora das Graças que já acontece há mais de 50 anos; setembro traz Exposul, a exposições agropecuárias; e em 12 de outubro, comemora-se seu aniversário com festa.
Alívio e desenvolvimento caminham lado a lado por aqui. A Usina Hidrelétrica de Itumbiara, com capacidade instalada de 2.082 MW, ergue-se imponente sobre o Paranaíba, gerando energia e impondo beleza ao lago que faz parte do cenário turístico.
Visitar Itumbiara é fazer uma viagem que vai além das paisagens: é tocar na história do Brasil, sentir a força do rio, celebrar a cultura local e se perder (da melhor forma) em cenários tranquilos. É um guia que não só aponta rotas: oferece descoberta.
