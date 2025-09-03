Crianças que estavam sendo espancadas e torturadas pelo pai são regatadas pela PM e Conselho Tutelar em Goiânia

Caso aconteceu na região Norte da capital e a mãe dos menores ainda não foi localizada

Augusto Araújo - 03 de setembro de 2025

Crianças foram encontradas com marcas de violência pelo corpo. (Foto: Divulgação/PMGO)

Duas crianças, de 07 e 08 anos, foram resgatadas no final da tarde desta terça-feira (02) por equipes da Polícia Militar (PM), com apoio do Conselho Tutelar, após serem espancadas e torturadas pelo próprio pai, em Goiânia.

Segundo relatos, os menores eram espancados com chicotadas feitas de fio elétrico e até submetidos a choques elétricos desde janeiro deste ano, quando passaram a viver sob a guarda do genitor.

O homem alegava que os filhos eram “custosos” e “desobedientes”, tratando a violência como uma forma de “educação”.

Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o endereço informado e constataram a situação de violência. O pai foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

As crianças receberam atendimento especializado e estão agora sob os cuidados do Conselho Tutelar da região Norte da capital.

A mãe, segundo informações, seria usuária de drogas e moradora de rua, e até o momento não foi localizada pela PM.

O caso segue em investigação e o pai deve responder por maus-tratos contra as crianças.

