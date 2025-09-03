“Ele está trabalhando ao contrário do seu padrinho, que saia para jogar carteado”, diz José Fernandes após Dominguinhos chamar Márcio de “vampiro”

Ex-presidente da Câmara criticou visitas noturnas realizadas pelo prefeito

Danilo Boaventura - 03 de setembro de 2025

Domingos de Paula (PDT) à esquerda, e José Fernandes à direita. (Foto: Câmara Municipal de Anápolis)

Considerado uma das figuras mais controversas da Câmara Municipal de Anápolis, o vereador Domingos Paula (PDT) usou o microfone para criticar as visitas surpresa que Márcio Corrêa (PL) faz em unidades de saúde e repartições públicas desde que assumiu o mandato de prefeito.

Segundo o parlamentar, o chefe do Executivo “parece um vampiro” ao realizar esse tipo de atividade noturna.

A fala gerou reação imediata do vice-presidente da Casa, José Fernandes (MDB).

“Ele está trabalhando, ao contrário do seu padrinho político, que saía para jogar carteado. Uma diferença enorme”, rebateu o emedebista, ao se referir ao ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos), de quem Domingos é aliado.