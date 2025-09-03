Entenda como ficam as novas regras para obter visto para os Estados Unidos

Se você está pensando em pedir ou renovar seu visto, é importante entender como as novas regras funcionam para não ser pego de surpresa

Pedro Ribeiro - 03 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Solicitar um visto para os Estados Unidos está diferente a partir da última terça-feira (02).

O processo ficou mais caro, mais burocrático e passa a exigir atenção redobrada de quem deseja viajar.

As mudanças, anunciadas pela Embaixada dos EUA no Brasil, afetam desde crianças até idosos, além de quem precisa renovar o documento.

Antes, menores de 14 anos e maiores de 79 anos eram dispensados da entrevista. Agora, todos precisam comparecer pessoalmente a um consulado ou a um Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV). Isso também vale para quase todas as renovações, o que aumenta a fila e exige mais planejamento.

Quem ainda pode ter a entrevista dispensada

Existem exceções. Não precisarão de entrevista os solicitantes de categorias diplomáticas, oficiais e militares, além de alguns casos de renovação de visto B1/B2 (turismo e negócios de curta duração). Mas atenção: para ter essa dispensa, o candidato precisa cumprir uma série de requisitos, como ter recebido o visto anterior com mais de 18 anos, não ter tido negativa não revertida e fazer o pedido no país de residência. Mesmo assim, o consulado pode convocar para entrevista a qualquer momento.

Redes sociais na mira

Outro ponto que chama a atenção é a exigência de deixar perfis em redes sociais abertos para análise. A medida atinge especialmente quem pede vistos de estudo (categoria F e M) e intercâmbio (categoria J). O objetivo, segundo as autoridades, é reforçar a checagem da elegibilidade do solicitante. Isso significa que seu histórico online pode influenciar na aprovação do visto para os Estados Unidos.

Novas taxas e aumento dos custos

O valor do processo também mudou. Até agora, a taxa principal era apenas a do formulário D-160, de US$ 185. Com a nova regra, será preciso pagar a Visa Integrity Fee, de US$ 250, além do formulário I-94, de US$ 24. Somados, esses custos podem elevar o valor total para cerca de R$ 2.500 por pessoa — um aumento de quase 150% em relação ao que era pago antes. Vale destacar que a taxa de integridade pode ser reembolsada no fim da validade do visto, mas apenas se o viajante respeitar todas as regras de permanência nos EUA.

O que muda na prática

Na prática, pedir um visto para os Estados Unidos agora exige mais dinheiro, mais etapas e mais paciência. Crianças e idosos deixam de ter privilégios, as renovações ficaram mais rígidas e as redes sociais entraram no radar da imigração. Para quem precisa do documento, a dica é se programar com antecedência, organizar todos os documentos e reservar um orçamento maior para evitar imprevistos.

