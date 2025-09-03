Motorista de aplicativo em Anápolis chama atenção com descrição bastante inusitada

Situação foi notada quando o motorista de app aceitou a corrida e o passageiro foi ver como ele se descrevia

Paulo Roberto Belém - 03 de setembro de 2025

Situação foi flagrada quando passageiro pediu uma corrida em Anápolis (Foto: Reprodução)

Um morador de Anápolis registrou uma das descrições mais inusitadas de um motorista de aplicativo, quando precisou acionar o serviço de transporte para um deslocamento na cidade.

Ao Portal 6, ele contou que, ao perceber o aceite da corrida e notar que o trabalhador demoraria cinco minutos para chegar até ele, decidiu observar o perfil de quem o buscaria. “É algo que sempre faço”, disse.

Foi então que ele se deparou com a descrição curiosa do trabalhador, que respondia a perguntas padrão da plataforma.

“Porque não nasci bonito e nem musculoso, se eu tivesse nascido [ com essas características], era gogoboy numa boate para jovens senhoras em Madrid! Mas me contento com a vida de motoboy!”, escreveu o motorista, mencionando também que “falaria espanhol”.

Quando o motorista chegou, o passageiro embarcou normalmente, mas não deixou de questionar a descrição.

Perguntou ao motorista o motivo daquilo, e recebeu como resposta que se tratava de uma brincadeira de um irmão. “Me ‘trolou’ e eu não sei como tirar”, explicou o motorista.

O trabalhador ainda comentou que já estava acostumado a ser questionado sobre a situação e que leva a brincadeira do irmão na esportiva.

Até à solicitação do passageiro, o prestador de serviço tinha realizado 7.943 viagens e trabalhava há 18 meses para a plataforma.

