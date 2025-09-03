Reta final para inscrições em processo seletivo em Goiânia com salários de quase R$ 5 mil e benefícios

Davi Galvão - 03 de setembro de 2025

Maternidade Dona Íris, em Goiânia (Foto: Google)

A Maternidade Dona Íris, em Goiânia, está com 23 vagas abertas para contratação imediata e também vai formar cadastro de reserva. O processo seletivo é gratuito e oferece salários que variam entre R$ 1.595 e R$ 4.750, conforme a função.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Patris até às 23h59 desta quinta-feira (04).

As oportunidades de início imediato são para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de lavanderia e auxiliar de cozinha, sendo que a lista completa de cargos e remunerações está disponível no edital.

Vale destacar que cada candidato só pode se inscrever para uma das vagas. Em caso de descumprimento, o participante poderá ser desclassificado em todos os processos.

Os inscritos poderão passar, dependendo do cargo, por análise curricular, comprovação de formação, avaliação comportamental e avaliação de conhecimentos.

Toda a comunicação durante o processo será feita por mensagens de WhatsApp e pelo e-mail informado no momento da inscrição.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

