Reta final para inscrições em processo seletivo em Goiânia com salários de quase R$ 5 mil e benefícios

A Maternidade Dona Íris, em Goiânia, está com 23 vagas abertas para contratação imediata e também vai formar cadastro de reserva. O processo seletivo é gratuito e oferece salários que variam entre R$ 1.595 e R$ 4.750, conforme a função.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Patris até às 23h59 desta quinta-feira (04).

As oportunidades de início imediato são para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de lavanderia e auxiliar de cozinha, sendo que a lista completa de cargos e remunerações está disponível no edital.

Vale destacar que cada candidato só pode se inscrever para uma das vagas. Em caso de descumprimento, o participante poderá ser desclassificado em todos os processos.

Os inscritos poderão passar, dependendo do cargo, por análise curricular, comprovação de formação, avaliação comportamental e avaliação de conhecimentos.

Toda a comunicação durante o processo será feita por mensagens de WhatsApp e pelo e-mail informado no momento da inscrição.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

