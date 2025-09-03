Revelada identidade de jovem que morreu após capotamento em rodovia de Goiás

Vítima foi encontrada já sem vida por equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros

Da Redação - 03 de setembro de 2025

Jovem, de 27 anos, morreu após carro capotar, no interior de Goiás. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de uma jovem de 27 anos na manhã desta quarta-feira (03), na GO-305, em um trecho de zona rural entre as cidades de Goiandira e Cumari, região Sudeste de Goiás.

A vítima foi identificada como Rita de Cássia Rosária da Silva, que conduzia um Ford Focus, no sentido Goiandira/Cumari.

Por motivos ainda a serem esclarecidos, ela perdeu o controle do veículo nas proximidades do km 7 da rodovia, saiu da pista e capotou diversas vezes.

A jovem teria sido arremessada para fora do carro e já estava sem vida quando a equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros localizou a vítima.

A cena foi isolada até a chegada da perícia criminal, que realizou os levantamentos técnicos. Após os procedimentos, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Catalão.

O caso deve seguir para a Polícia Civil (PC), que dará prosseguimento às investigações do ocorrido.

