Revelada identidade de jovem que morreu após capotamento em rodovia de Goiás

Vítima foi encontrada já sem vida por equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros

Da Redação Da Redação -
Revelada identidade de jovem que morreu após capotamento em rodovia de Goiás
Jovem, de 27 anos, morreu após carro capotar, no interior de Goiás. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de uma jovem de 27 anos na manhã desta quarta-feira (03), na GO-305, em um trecho de zona rural entre as cidades de Goiandira e Cumari, região Sudeste de Goiás.

A vítima foi identificada como Rita de Cássia Rosária da Silva, que conduzia um Ford Focus, no sentido Goiandira/Cumari.

Por motivos ainda a serem esclarecidos, ela perdeu o controle do veículo nas proximidades do km 7 da rodovia, saiu da pista e capotou diversas vezes.

A jovem teria sido arremessada para fora do carro e já estava sem vida quando a equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros localizou a vítima.

Leia também

A cena foi isolada até a chegada da perícia criminal, que realizou os levantamentos técnicos. Após os procedimentos, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Catalão.

O caso deve seguir para a Polícia Civil (PC), que dará prosseguimento às investigações do ocorrido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias