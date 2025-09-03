Revelada identidade de jovem que morreu após capotamento em rodovia de Goiás
Vítima foi encontrada já sem vida por equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros
Um grave acidente de trânsito resultou na morte de uma jovem de 27 anos na manhã desta quarta-feira (03), na GO-305, em um trecho de zona rural entre as cidades de Goiandira e Cumari, região Sudeste de Goiás.
A vítima foi identificada como Rita de Cássia Rosária da Silva, que conduzia um Ford Focus, no sentido Goiandira/Cumari.
Por motivos ainda a serem esclarecidos, ela perdeu o controle do veículo nas proximidades do km 7 da rodovia, saiu da pista e capotou diversas vezes.
A jovem teria sido arremessada para fora do carro e já estava sem vida quando a equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros localizou a vítima.
A cena foi isolada até a chegada da perícia criminal, que realizou os levantamentos técnicos. Após os procedimentos, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Catalão.
O caso deve seguir para a Polícia Civil (PC), que dará prosseguimento às investigações do ocorrido.
