Aos 92 anos, idoso dá exemplo de superação e corre maratona em Goiânia
Francisco Lima foi bastante observado ao cruzar a linha de chegada depois de percorrer os 42 quilômetros da prova
Pessoas que acompanharam um idoso, de 92 anos, completando uma maratona, em Goiânia, no último domingo (31), ficaram de “boca aberta” ao verem a cena como um exemplo de vitalidade.
O feito foi considerado como uma superação pelo Instagram, que repercutiu Seu Francisco Lima cruzando a linha de chegada. O evento teve encerramento no Paço Municipal naquela manhã de muito sol e tempo seco.
O percurso, de 42 quilômetros, alcançou diversos bairros da capital. Entre centenas de corredores de diferentes idades, o veterano foi o mais aplaudido da prova, conquistando o público, demonstrando força e bom humor, segundo a página da rede social.
As imagens chegam a exibir o idoso comemorando a finalização da prova em cima de um pódio e exibindo um troféu.
O próprio maratonista comentou a publicação. “Muito obrigado”, agradeceu. No perfil, ele se intitula como o “maratonista mais velho em atividade no Brasil”.
Além disso, seguidores da página também celebraram o feito. “Coisa mais linda do mundo”, disse uma. Outra considerou como um orgulho. “Um exemplo”, endossou.
Assista ao feito:
Ver essa foto no Instagram
