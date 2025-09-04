Aos 92 anos, idoso dá exemplo de superação e corre maratona em Goiânia

Francisco Lima foi bastante observado ao cruzar a linha de chegada depois de percorrer os 42 quilômetros da prova

Paulo Roberto Belém -
Maratonista mais velho em atuação no Brasil, completou a prova em quatro horas e 24 minutos e dois segundos (Foto: Reprodução/Instagram)

Pessoas que acompanharam um idoso, de 92 anos, completando uma maratona, em Goiânia, no último domingo (31), ficaram de “boca aberta” ao verem a cena como um exemplo de vitalidade.

O feito foi considerado como uma superação pelo Instagram, que repercutiu Seu Francisco Lima cruzando a linha de chegada. O evento teve encerramento no Paço Municipal naquela manhã de muito sol e tempo seco.

Seu Francisco concluiu o percurso de 42 km, correndo em baixo de forte sol e tempo seco (Foto: Reprodução Instagram)

O percurso, de 42 quilômetros, alcançou diversos bairros da capital. Entre centenas de corredores de diferentes idades, o veterano foi o mais aplaudido da prova, conquistando o público, demonstrando força e bom humor, segundo a página da rede social.

As imagens chegam a exibir o idoso comemorando a finalização da prova em cima de um pódio e exibindo um troféu.

O próprio maratonista comentou a publicação. “Muito obrigado”, agradeceu. No perfil, ele se intitula como o “maratonista mais velho em atividade no Brasil”.

Além disso, seguidores da página também celebraram o feito. “Coisa mais linda do mundo”, disse uma. Outra considerou como um orgulho. “Um exemplo”, endossou.

Assista ao feito:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Comando Geral BG (@comandogeralbg)


