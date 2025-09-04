Concessionária quer transformar Centro de Convenções de Anápolis em terminal semelhante ao do Araguaia Shopping, em Goiânia

Empresa que administra o Terminal Rodoviário da capital manifestou interesse em assumir o espaço e adaptá-lo ao modelo de rodoshopping

Danilo Boaventura - 04 de setembro de 2025

Vista aérea do Centro de Convenções de Anápolis. (Foto: Divulgação)

O futuro do Centro de Convenções de Anápolis voltou a ser pauta dentro do governo estadual e agora pode ganhar um novo rumo.

A empresa Maia & Borba, responsável pela gestão do Terminal Rodoviário de Goiânia instalado no Araguaia Shopping, demonstrou interesse em assumir o espaço e adaptá-lo ao modelo de rodoshopping, unindo estrutura de transporte coletivo de longa distância com área comercial e serviços.

A possibilidade foi revelada pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB) durante encontro com vereadores e o prefeito Márcio Corrêa (PL) no Centro Administrativo Adhemar Santillo, na quarta-feira (03).

Segundo Daniel, representantes da concessionária já procuraram o Estado para formalizar o interesse.

A proposta, no entanto, prevê que a vocação do prédio para receber grandes eventos seja mantida, aproveitando a infraestrutura existente e permitindo que o local funcione de forma híbrida.

O debate sobre o destino do Centro de Convenções não se limita à iniciativa privada.

Rápidas apurou que também circula a ideia de transferir o Centro Administrativo para o endereço, liberando novamente o prédio da antiga Câmara Municipal para receber o Legislativo.

Outra alternativa em estudo é destinar a estrutura à Universidade Federal de Goiás (UFG), que recentemente adquiriu um terreno nas imediações para a construção de campus em Anápolis.

Enquanto as definições não avançam, o Centro de Convenções continua gerando custos consideráveis. Apenas para mantê-lo em funcionamento, o estado desembolsa cifras milionárias.

Apesar da realização frequente de eventos corporativos e públicos, a conta não fecha e a gestão do espaço ainda é considerada deficitária.

