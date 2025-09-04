Daniel Vilela anuncia que Anápolis terá colégio técnico inspirado em modelo de Singapura

Cidade-estado, que já foi uma das mais pobres do continente asiático no século XX, conseguiu chegar ao status de desenvolvida apostando nesse tipo de política educacional

Danilo Boaventura - 04 de setembro de 2025

Singapura. (Imagem: Ilustração/Kin Pastor/Pexels)

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), adiantou em agenda na ACIA nesta quarta-feira (03) que Anápolis terá um novo colégio com foco na formação de mão de obra especializada.

Segundo o emedebista, a inspiração e vontade política de implementar colégios técnicos veio de Singapura.

A cidade-estado, que já foi uma das mais pobres do continente asiático no século XX, conseguiu chegar ao status de desenvolvida apostando nesse tipo de política educacional.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.