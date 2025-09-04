Daniel Vilela anuncia que Anápolis terá colégio técnico inspirado em modelo de Singapura
Cidade-estado, que já foi uma das mais pobres do continente asiático no século XX, conseguiu chegar ao status de desenvolvida apostando nesse tipo de política educacional
O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), adiantou em agenda na ACIA nesta quarta-feira (03) que Anápolis terá um novo colégio com foco na formação de mão de obra especializada.
Segundo o emedebista, a inspiração e vontade política de implementar colégios técnicos veio de Singapura.
A cidade-estado, que já foi uma das mais pobres do continente asiático no século XX, conseguiu chegar ao status de desenvolvida apostando nesse tipo de política educacional.