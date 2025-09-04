Goiânia ganhará novo shopping que promete ser diferente de todos os outros da capital

Empreendimento pretende ampliar o desenvolvimento e o lazer da região Oeste

Paulo Roberto Belém - 04 de setembro de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Secom)

Uma das regiões mais afastadas do Centro de Goiânia receberá uma novidade comercial, que promete ampliar o desenvolvimento da capital e o lazer dos goianienses. É o Asa Open Mall, shopping ao ar livre que está em fase final de instalação.

O empreendimento tem investimento de R$ 2,5 milhões e está sendo implantado na Rua das Magnólias, no Parque Oeste Industrial. A atração tem data prevista de inauguração para outubro.

Segundo o Empreender em Goiás, o Asa Open Mall aposta em um modelo distinto dos shoppings tradicionais. O espaço terá lojas menores, mais acessíveis e funcionais, com foco em praticidade para os moradores da região.

O portal ouviu a investidora e proprietária do projeto, Agni Aguiar, que destacou que a decisão está baseada em pesquisas de mercado. De acordo com a empreendedora, o modelo de shopping tradicional foi preterido.

“Estudos mostraram que a cidade não comportaria esse formato. Por isso, optamos por desenvolver um mall de lojas menores, suprindo a carência da região em áreas como gastronomia, farmácias e comércio variado”, disse ao site.

Estrutura

O Asa Open Mall terá área total de 2,5 mil m² e 1.037 m² de área bruta locável (ABL), distribuídos em 18 salas comerciais. Além disso, contará com brinquedoteca equipada, palco para apresentações e espaço pensado para happy hour e convivência social.

Os ambientes integrarão cinco salas destinadas ao setor gastronômico, enquanto as demais serão ocupadas por farmácias, consultórios e lojas diversas, revelou o Empreender em Goiás.

Marcas confirmadas

O projeto já tem parcerias definidas, divulgou o portal. Confirmado está um estande imobiliário.

Outras negociações acontecem com marcas de alimentação. Ocorre, também, a busca por novos bares que possam transformar o mall em ponto de encontro e lazer no Parque Oeste Industrial, divulgou o portal especializado.

