Homem é preso em Goiânia após atuação fundamental de cães farejadores da polícia

Suspeito foi encontrado em chácara que servia como depositório de drogas

Augusto Araújo - 04 de setembro de 2025

Cães farejadores ajudaram a localizar drogas escondidas por suspeito. (Foto: Reprodução/PMGO)

Um homem de 30 anos foi preso em Goiânia na tarde desta quarta-feira (03), em uma operação policial que contou com participação fundamental de cães farejadores.

A ação contou com a participação do Batalhão de GIRO, do BOPE, do BPCães e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

O alvo foi localizado em uma chácara no Setor Sítio Bandeirantes, que funcionava como fachada de criatório de animais. Porém, na prática, servia como depósito de drogas.

Com apoio de cães farejadores, os policiais localizaram escondidos no interior da propriedade 19 quilos de maconha, 6,5 quilos de skunk e 3 quilos de pasta base.

Também foi apreendido um veículo CrossFox, utilizado pelo suspeito para a distribuição do material ilícito. Segundo a investigação, ele receberia R$ 5 mil pelo transporte da carga.

O homem, natural do Maranhão, já possuía um extenso histórico criminal, incluindo duas passagens por roubo e uma por tráfico de drogas.

Ele foi encaminhado às autoridades competentes e deverá responder novamente por tráfico.

