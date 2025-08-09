Comerciante em Goiás é preso após usar supermercado como ponto de tráfico de drogas

Estabelecimento operava próximo a escola, em área com grande circulação de crianças e adolescentes

Augusto Araújo - 09 de agosto de 2025

Comércio funcionava perto de escola, com grande circulação de crianças e adolescentes. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) desarticulou um esquema de tráfico de drogas que funcionava dentro de um comércio no município de Ivolândia, localizado a cerca de 180 km de Goiânia.

A ação foi conduzida pelo Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) de São Luís de Montes Belos, com apoio da Delegacia de Polícia de Firminópolis, após cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Durante investigações e monitoramento prévio, os policiais constataram movimentação suspeita e típica da venda de entorpecentes no local.

Ao entrar no estabelecimento, as equipes encontraram porções de cocaína e maconha, embalagens tipo ziplock, balança de precisão, R$ 930 em dinheiro, dois celulares, um DVR, máquina de cartão, rolos de papel filme e alumínio, além de cadernos com anotações.

Segundo a PC, o comércio mantinha as drogas escondidas entre mercadorias e operava próximo a uma escola, em uma área com grande circulação de crianças e adolescentes.

O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de São Luís de Montes Belos, junto com todo o material apreendido.

