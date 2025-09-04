Homem que sobreviveu a primeira tentativa de homicídio em Anápolis volta a ser baleado

Vítima foi atingida em um bar da Alexandrina e está no Heana. CPE prendeu suspeito do crime

Da Redação - 04 de setembro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da CPE em Anápolis (Foto: Reprodução)

Um homem, de 37 anos, voltou a ser vítima de uma tentativa de homicídio em Anápolis.

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (03), em um bar situado na Rua Goiânia, no Jardim Alexandrina.

De acordo com a Polícia Militar (PM), ele estava consumindo bebidas alcoólicas no local quando um veículo preto parou em frente ao estabelecimento.

O motorista desceu, de cabeça baixa, trajando roupas escuras e boné, e efetuou cinco disparos em sua direção.

A vítima foi atingida na perna esquerda e no braço, mas permaneceu consciente.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis (Heana).

Equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) iniciaram buscas logo após o crime e, com apoio da inteligência da corporação, conseguiram localizar o suspeito.

Na mesma operação, outras duas pessoas foram presas, sendo uma delas uma mulher. O caso será investigado pelo 4º Distrito Policial (DP).

As autoridades destacaram que esta não foi a primeira vez que o homem sofreu um atentado. Há alguns meses, ele já havia sido alvo de outra tentativa de homicídio, também por disparos de arma de fogo.

