Polícia investiga quem esfaqueou homem encontrado sangrando em calçada de Anápolis

Samu foi acionado e encaminhou vítima para Heana, com suspeita de perfuração no pulmão

Augusto Araújo - 04 de setembro de 2025

Vítima foi encontrada com graves ferimentos na frente do Feirão da Vila São Jorge, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A Polícia CIvil (PC) investiga um caso grave de violência ocorrido em Anápolis na madrugada desta quinta-feira (04). Isso porque um homem em situação de rua foi vítima de esfaqueamento na Vila São Jorge.

Ele foi encontrado caído na calçada do Feirão do bairro, com ferimentos pelo corpo e bastante sangue ao redor.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava dormindo dentro do banheiro feminino do feirão quando foi atacada por volta das 5h da manhã. No entanto, afirmou não saber quem seria o autor das agressões.

O homem apresentava perfurações nas costas, no braço e na mão esquerda, além de ferimentos superficiais na cabeça e no rosto.

Segundo avaliação médica inicial, o golpe nas costas pode ter atingido o pulmão, sendo considerado o mais grave.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima consciente e orientada ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Heana), onde recebeu atendimento.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa e a investigação ficará a cargo da Polícia Civil, que deve apurar a motivação e identificar o autor do crime.

