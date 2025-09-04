UEG abre inscrições para vestibular com mais de 4.300 vagas; veja como participar

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 04 de setembro de 2025

Universidade Estadual de Goiás (Foto: Reprodução)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu nesta quinta-feira (04) as inscrições para o Vestibular 2026/1, que oferece 4.350 vagas em 35 cursos presenciais distribuídos em todas as regiões do estado.

Os interessados podem se inscrever até 6 de outubro, exclusivamente pelo site oficial do vestibular, mediante a uma taxa de R$ 50. O prazo para solicitar a isenção se encerra no dia 15 de setembro.

As provas estão marcadas para 2 de novembro, em todas as cidades onde há oferta de vagas. O processo seletivo terá fase única, com questões objetivas e redação. O resultado final será divulgado em 10 de dezembro.

Entre os cursos disponíveis estão Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Cinema e Audiovisual, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Medicina Veterinária, Psicologia, Sistemas de Informação, Turismo, entre outros.

A lista completa, com número de vagas por cidade e turno, bem como mais informações, pode ser consultada no edital do vestibular.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!