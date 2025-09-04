UEG abre inscrições para vestibular com mais de 4.300 vagas; veja como participar

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão Davi Galvão -
UEG - vestibular
Universidade Estadual de Goiás (Foto: Reprodução)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu nesta quinta-feira (04) as inscrições para o Vestibular 2026/1, que oferece 4.350 vagas em 35 cursos presenciais distribuídos em todas as regiões do estado.

Os interessados podem se inscrever até 6 de outubro, exclusivamente pelo site oficial do vestibular, mediante a uma taxa de R$ 50. O prazo para solicitar a isenção se encerra no dia 15 de setembro.

As provas estão marcadas para 2 de novembro, em todas as cidades onde há oferta de vagas. O processo seletivo terá fase única, com questões objetivas e redação. O resultado final será divulgado em 10 de dezembro.

Entre os cursos disponíveis estão Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Cinema e Audiovisual, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Medicina Veterinária, Psicologia, Sistemas de Informação, Turismo, entre outros.

A lista completa, com número de vagas por cidade e turno,  bem como mais informações, pode ser consultada no edital do vestibular.

Leia também

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias