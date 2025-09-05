Incêndio em food truck da UniEVANGÉLICA deixou três vítimas

Todos foram levados para o Hospital Municipal Alfredo Abrahão

Da Redação - 05 de setembro de 2025

Vítimas sofreram queimaduras após food truck pegar fogo em frente à UniEVANGÉLICA. (Foto: Reprodução)

O incêndio que atingiu um food truck estacionado na Avenida Universitária, em frente à UniEVANGÉLICA, deixou três pessoas feridas na noite desta sexta-feira (05).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas têm 23, 24 e 54 anos.

Elas foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal Alfredo Abrahão, já que o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) não estava recebendo pacientes com queimaduras.

O estado de saúde delas ainda não foi divulgado pela unidade.

Parte dos equipamentos do trailer, como chapa de preparo de carnes, exaustor e cadeiras, também foi destruída pelas chamas.

As causas do incêndio seguem em apuração.



