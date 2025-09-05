Incêndio em food truck da UniEVANGÉLICA deixou três vítimas
Todos foram levados para o Hospital Municipal Alfredo Abrahão
O incêndio que atingiu um food truck estacionado na Avenida Universitária, em frente à UniEVANGÉLICA, deixou três pessoas feridas na noite desta sexta-feira (05).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas têm 23, 24 e 54 anos.
Elas foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal Alfredo Abrahão, já que o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) não estava recebendo pacientes com queimaduras.
O estado de saúde delas ainda não foi divulgado pela unidade.
Parte dos equipamentos do trailer, como chapa de preparo de carnes, exaustor e cadeiras, também foi destruída pelas chamas.
As causas do incêndio seguem em apuração.
Leia tambémVer essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!