Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões

Números sorteados foram: 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29

Mega-Sena
Imagem ilustrativa de cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.910 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 03 – 04 – 11 – 15 – 28 – 29

  • 80 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.501,55 cada
  • 4.834 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 613,82 cada

Apostas

Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (06), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

