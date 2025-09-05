Motorista de app explica por que sugeriu “que quem tivesse duro deveria ficar em casa”, em Anápolis

Prestador de serviço se explicou após placa colocada por ele viralizar

Paulo Roberto Belém - 05 de setembro de 2025

Motorista explicou porque tomou atitude de colocar aviso em carro de app (Foto: Reprodução)

A repercussão da placa em que um motorista de aplicativo de Anápolis sugere que “quem tivesse duro deveria ficar em casa” e não pedir para “jogar o pagamento” da corrida para a próxima foi tanta que fez com que o profissional voltasse a aparecer e se justificasse.

O prestador de serviço enviou um vídeo ao Portal 6 explicando o porquê tomou a decisão. “Já levei muito prejuízo”, disparou.

Ele disse que trabalha com dois aplicativos, sem citar quais, relatando que em um não “dá problema” e que em outro “é mais complicado” reportar que o passageiro não pagou.

“Você faz o relatório [de corrida não paga], a gente envia, aí recusa. Quando recusado, o relatório da corrida desaparece da tela do celular e você não recebe, e o passageiro fica como se tivesse pagado”, detalhou.

Ele atribuiu a essa questão a colocação da placa. “Alguns se ofenderam, mas quem se ofende é só quem gosta de fazer isso”, afirmou.

O prestador de serviço continuou dizendo que “anda certinho” por ter câmera interna no veículo que registra situações dentro do carro durante as corridas que realiza. “Para evitar certas coisas no carro”.

Ao final, ele arremata pedindo que as pessoas não fiquem chateadas com o recado. “É só não jogar para a próxima que vai dar certo”, finalizou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!