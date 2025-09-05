Truque eficaz e rápido para tirar facilmente a mancha de desodorante das roupas

O problema é tão comum que muitos pensam não haver solução, mas a verdade é que existem dicas simples e rápidas que resolvem de forma prática

Pedro Ribeiro - 05 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Youtube/Canal Se vira nos 50)

Quem nunca precisou tirar mancha desodorante das roupas e ficou frustrado por não conseguir?

Essas marcas, geralmente brancas ou amareladas, acabam estragando o visual de peças claras e escuras.

O problema é tão comum que muitos pensam não haver solução, mas a verdade é que existem truques simples e rápidos que resolvem de forma prática.

As manchas de desodorante surgem por causa da reação entre o produto e o suor. E quanto mais tempo passam sem tratamento, mais difíceis ficam de remover. Por isso, agir cedo e usar os ingredientes certos é fundamental. A boa notícia é que não é preciso gastar muito nem recorrer a lavanderias especializadas. Com alguns produtos que você já tem em casa, é possível recuperar suas roupas preferidas.

Vinagre branco como aliado

Um dos truques mais eficazes para tirar mancha desodorante é o uso do vinagre branco. Basta aplicar um pouco diretamente sobre a marca, deixar agir por alguns minutos e depois lavar normalmente. O vinagre ajuda a soltar a mancha sem agredir o tecido.

Bicarbonato de sódio em pasta

Outra solução prática é preparar uma pasta com bicarbonato de sódio e água. Aplique sobre a região manchada e esfregue suavemente. Esse método é ótimo para roupas brancas e também para tecidos mais resistentes.

Limão para manchas amareladas

Se a roupa branca está com aquele tom amarelado causado pelo desodorante, o limão é um excelente aliado. Esprema algumas gotas sobre a mancha, deixe agir e coloque a peça para secar ao sol. O efeito clareador é visível.

Detergente neutro para tecidos delicados

Quando a roupa é de tecido sensível, o ideal é usar detergente neutro. Aplique pequenas gotas sobre a mancha e esfregue com os dedos ou com uma escova bem macia. Assim, você evita danificar a peça.

Prevenção é sempre melhor

Além de saber como tirar mancha desodorante, vale também adotar cuidados para evitar que elas apareçam. Prefira desodorantes sem alumínio, espere o produto secar antes de se vestir e lave as roupas logo após o uso.

