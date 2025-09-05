Últimos dias para se inscrever em processo seletivo com mais de 500 vagas em Goiás

Seleção será composta por apenas uma etapa e candidaturas podem ser feitas de forma online

Gabriella Pinheiro - 05 de setembro de 2025

Processo seletivo tem vagas para vários cargos. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Termina na próxima quarta-feira (10) o prazo para se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Senador Canedo, com vagas para diferentes áreas de atuação.

São 536 oportunidades disponíveis, além da formação de cadastro de reserva, destinadas a candidatos com escolaridade de nível fundamental e médio.

Para se candidatar, os interessados devem fazer a inscrição por meio do site do município. Não será cobrada taxa.

Há vagas para os cargos de Assistente Administrativo (168 vagas); Assistente Operacional – Jardineiro (60 vagas); Auxiliar Administrativo (217 vagas); Auxiliar Operacional (70 vagas); Condutor de veículos (21 vagas).

A seleção será composta por apenas uma etapa: a análise de experiência profissional, de caráter eliminatório e classificatório.

Os selecionados terão carga horária de 40 horas semanais, e a remuneração varia de R$ 1.782,11 a R$ 2.488,06.

Mais informações estão disponíveis no edital.

