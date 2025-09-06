Lotofácil da Independência 2025: a partir de quantos acertos já tem direito a prêmio?

Concurso especial paga em várias faixas e premia até quem marca 11 dezenas

Gabriella Pinheiro - 06 de setembro de 2025

Lotofácil. (Foto: Reprodução)

A Lotofácil da Independência 2025, concurso 3480, sorteada neste sábado (06), distribui um prêmio estimado em R$ 220 milhões. Além do valor recorde, muitos apostadores têm a mesma dúvida: com quantos acertos já é possível ganhar?

A partir de 11 acertos já há prêmio

Na Lotofácil, qualquer aposta que acerte 11, 12, 13, 14 ou 15 números já garante dinheiro no bolso. Isso significa que mesmo quem não chega perto do prêmio principal pode sair com algum valor.

As faixas de 11, 12 e 13 acertos costumam pagar valores fixos definidos pela Caixa. Já os prêmios de 14 e 15 pontos variam conforme o número de ganhadores em cada faixa e o total arrecadado no concurso.

Como funciona o rateio especial

No concurso da Independência, o prêmio de 15 acertos não acumula. Se não houver apostas vencedoras na faixa principal, o montante vai para quem acertar 14 dezenas.

Persistindo a ausência de ganhadores, o valor segue para 13 acertos e, se necessário, até 11, até que haja contemplados.

Essa regra garante que a Lotofácil da Independência sempre tenha vencedores, independentemente do resultado.