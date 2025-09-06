Lotofácil da Independência 2025: Caixa divulga ganhadores do prêmio de R$ 220 milhões

Apostas vencedoras estão espalhadas por várias regiões do Brasil; cada uma leva cerca de R$ 4,29 milhões

Magno Oliver - 06 de setembro de 2025

Confira resultado da Lotofácil. (Foto: Divulgação/CEF)

A Caixa Econômica Federal divulgou na noite deste sábado (06) a lista de apostas que acertaram os 15 números da Lotofácil da Independência 2025, concurso 3480.

O prêmio especial, estimado em R$ 220 milhões, foi dividido entre dezenas de bilhetes de diferentes estados.

Cada aposta premiada leva aproximadamente R$ 4,29 milhões, valor que varia conforme o número de cotas nos bolões.

Onde saíram os prêmios

Entre as cidades contempladas estão:

Salvador (BA) – bolão com 30 cotas;

Fortaleza e Juazeiro do Norte (CE) – apostas simples;

Brasília (DF) – bolões de até 100 cotas e jogos simples;

Goiânia e Piracanjuba (GO) – apostas simples e bolão;

São Luís (MA) – aposta simples;

Campo Grande (MS) – bolão com 12 cotas;

Belém, Ananindeua e Parauapebas (PA) – jogos simples e bolões;

João Pessoa e Conceição (PB) – apostas premiadas;

Petrolina (PE) – jogo simples;

Curitiba, Londrina, Toledo e outras cidades do PR – bolões grandes e apostas individuais;

Rio de Janeiro, Niterói e São Pedro da Aldeia (RJ) – jogos simples e bolões;

Natal (RN) – bolões de 40 e 85 cotas;

Porto Velho (RO) – bolão de 25 cotas;

Canoas (RS) – bolão de 3 cotas;

São Paulo, Jundiaí, Osasco e outras cidades paulistas – dezenas de jogos simples e bolões, incluindo apostas de até 100 cotas.

Distribuição nacional

O resultado mostra que a Lotofácil da Independência tem vencedores em todas as regiões do país, contemplando tanto capitais quanto cidades do interior. Essa edição também entrou para a história pelo maior prêmio já pago na modalidade.