Lotofácil da Independência 2025: Caixa divulga ganhadores do prêmio de R$ 220 milhões
Apostas vencedoras estão espalhadas por várias regiões do Brasil; cada uma leva cerca de R$ 4,29 milhões
A Caixa Econômica Federal divulgou na noite deste sábado (06) a lista de apostas que acertaram os 15 números da Lotofácil da Independência 2025, concurso 3480.
O prêmio especial, estimado em R$ 220 milhões, foi dividido entre dezenas de bilhetes de diferentes estados.
Cada aposta premiada leva aproximadamente R$ 4,29 milhões, valor que varia conforme o número de cotas nos bolões.
Onde saíram os prêmios
Entre as cidades contempladas estão:
- Salvador (BA) – bolão com 30 cotas;
- Fortaleza e Juazeiro do Norte (CE) – apostas simples;
- Brasília (DF) – bolões de até 100 cotas e jogos simples;
- Goiânia e Piracanjuba (GO) – apostas simples e bolão;
- São Luís (MA) – aposta simples;
- Campo Grande (MS) – bolão com 12 cotas;
- Belém, Ananindeua e Parauapebas (PA) – jogos simples e bolões;
- João Pessoa e Conceição (PB) – apostas premiadas;
- Petrolina (PE) – jogo simples;
- Curitiba, Londrina, Toledo e outras cidades do PR – bolões grandes e apostas individuais;
- Rio de Janeiro, Niterói e São Pedro da Aldeia (RJ) – jogos simples e bolões;
- Natal (RN) – bolões de 40 e 85 cotas;
- Porto Velho (RO) – bolão de 25 cotas;
- Canoas (RS) – bolão de 3 cotas;
- São Paulo, Jundiaí, Osasco e outras cidades paulistas – dezenas de jogos simples e bolões, incluindo apostas de até 100 cotas.
Distribuição nacional
O resultado mostra que a Lotofácil da Independência tem vencedores em todas as regiões do país, contemplando tanto capitais quanto cidades do interior. Essa edição também entrou para a história pelo maior prêmio já pago na modalidade.