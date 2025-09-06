Moradores de 60 apartamentos ficam sem poder voltar pra casa após incêndio em Goiânia

Prédio foi evacuado, duas pessoas precisaram de atendimento hospitalar e perícia vai apurar as causas do incêndio

Da Redação - 06 de setembro de 2025

Prédio em chamas em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Moradores de 60 apartamentos do Residencial Trinidad, na Vila dos Alpes, em Goiânia, ficaram sem poder voltar para casa depois de um incêndio registrado na noite desta sexta-feira (05). O fogo começou no apartamento 1002, no 10º andar, e logo se espalhou para o andar de cima, destruindo todos os cômodos.

O prédio, de 20 andares, precisou ser totalmente evacuado. A recomendação do Corpo de Bombeiros é para que os moradores não retornem até que a perícia e uma vistoria estrutural sejam concluídas.

Durante a ocorrência, houve duas explosões que quebraram janelas e espalharam estilhaços pelos corredores, aumentando o pânico. A Polícia Militar (PM) foi acionada para controlar a aglomeração que se formou na frente do condomínio.

Quatro pessoas precisaram ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelos bombeiros. Duas delas foram encaminhadas ao hospital com sintomas de intoxicação por fumaça. Outras recusaram transporte, mesmo após receberem atendimento no local.

Equipes técnicas e a Defesa Civil Municipal acompanharam os trabalhos e reforçaram que será necessária uma análise detalhada antes do retorno dos moradores. Os bombeiros permaneceram até 23h30 para ajudar na retirada de pertences e evitar novos focos de incêndio.

Uma perícia será realizada para identificar as causas do incidente.

