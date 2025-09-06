Moradores de 60 apartamentos ficam sem poder voltar pra casa após incêndio em Goiânia
Prédio foi evacuado, duas pessoas precisaram de atendimento hospitalar e perícia vai apurar as causas do incêndio
Moradores de 60 apartamentos do Residencial Trinidad, na Vila dos Alpes, em Goiânia, ficaram sem poder voltar para casa depois de um incêndio registrado na noite desta sexta-feira (05). O fogo começou no apartamento 1002, no 10º andar, e logo se espalhou para o andar de cima, destruindo todos os cômodos.
O prédio, de 20 andares, precisou ser totalmente evacuado. A recomendação do Corpo de Bombeiros é para que os moradores não retornem até que a perícia e uma vistoria estrutural sejam concluídas.
Durante a ocorrência, houve duas explosões que quebraram janelas e espalharam estilhaços pelos corredores, aumentando o pânico. A Polícia Militar (PM) foi acionada para controlar a aglomeração que se formou na frente do condomínio.
Quatro pessoas precisaram ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelos bombeiros. Duas delas foram encaminhadas ao hospital com sintomas de intoxicação por fumaça. Outras recusaram transporte, mesmo após receberem atendimento no local.
Equipes técnicas e a Defesa Civil Municipal acompanharam os trabalhos e reforçaram que será necessária uma análise detalhada antes do retorno dos moradores. Os bombeiros permaneceram até 23h30 para ajudar na retirada de pertences e evitar novos focos de incêndio.
Uma perícia será realizada para identificar as causas do incidente.
Leia também
- Advogada e três cachorros morrem em grave acidente com caminhão na BR-040
- Motociclista fica em estado grave e é entubado após ser atingido por caminhonete em Anápolis
- Tragédia em Goiás: CAC assassina a companheira com 5 disparos em via pública
- Detran já tem data para leiloar mais de 3.200 veículos em Goiás
ATUALIZAÇÃO 🔥 Moradores de 60 apartamentos ficam sem poder voltar pra casa após incêndio em Goiânia
Leia: https://t.co/kIgAgKNb4p pic.twitter.com/c4IfpzK7pv
— Portal 6 (@portal6noticias) September 6, 2025
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!