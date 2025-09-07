Câmera flagra momento em que presidente da Câmara de Pires do Rio parte para cima de vereador
De acordo com o vereador Leandro Cardoso, ele estava na cozinha para conversar com o assessor jurídico da Câmara quando encontrou a presidente
Um episódio de agressão física assustou servidores da Câmara Municipal de Pires do Rio. A presidente da Casa, Ana Cláudia Saêta (PL), foi flagrada por câmeras de segurança tentando agredir o colega vereador Leandro Cardoso (Podemos).
As imagens mostram o momento em que Cardoso desvia do golpe e, em seguida, é puxado pela perna após cair no chão, na última quarta-feira (03).
Servidores que estavam no local intervieram rapidamente para apartar a briga, que ocorreu na cozinha do prédio legislativo, por volta das 17h. De acordo com o vereador Leandro Cardoso, ele estava no local para conversar com o assessor jurídico da Câmara quando encontrou a presidente.
Após uma troca de ofensas, a situação escalou para a agressão física. Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, Cardoso expressou estar “profundamente abalado” com o que classificou como um ato de “ódio e desequilíbrio”. Ele fez questão de ressaltar que não reagiu às agressões e que tomará todas as medidas legais cabíveis para apurar o ocorrido.
O clima de tensão entre os dois parlamentares já vinha se arrastando há alguns dias. Na terça-feira (2), Cardoso havia tornado público que era alvo de uma representação na Comissão de Ética, movida pela própria presidente da Câmara.
O caso estaria relacionado a uma tentativa do vereador de conseguir patrocínio para um evento esportivo, onde, segundo ele, chegou a preencher um cadastro em nome da Câmara, mas sem concluir o processo, o que gerou o atrito.
Diante da repercussão do incidente, o Departamento Jurídico da Câmara de Pires do Rio emitiu uma nota oficial. No comunicado, a Casa Legislativa informou estar ciente do ocorrido e declarou que a apuração dos fatos caberá aos órgãos competentes.
Até o fechamento desta reportagem, a vereadora Ana Cláudia Saêta (PL) não havia emitido um posicionamento sobre o caso. O espaço permanece aberto.
Nota da Câmara de Pires do Rio na íntegra:
“A Câmara Municipal de Pires do Rio informa que está ciente do episódio ocorrido em suas dependências na tarde de ontem. Esclarecemos que, quanto aos fatos, caberá aos órgãos competentes a devida apuração.
O Poder Legislativo piresino reafirma seu compromisso com o respeito institucional, a transparência e a preservação da ordem durante todas as suas atividades. Ressaltamos que a Câmara permanece dedicada à sua atuação legislativa e ao diálogo democrático, reafirmando sua responsabilidade com a comunidade.”
Leia também
- Polícia mobiliza grande operação para desocupar prédio no Setor Oeste, em Goiânia
- Caldas Novas prorroga processo seletivo com 101 vagas e salários de até R$ 5 mil
- Jovem é detido em Anápolis após chamar policiais de “noiados” e fazer ameaças: “na Bahia é diferente”
- Jovem vai para o Heana com graves ferimentos após ser atropelado por caminhão em Anápolis
BARRACO 🚨 Câmera flagra momento em que presidente da Câmara de Pires do Rio parte para cima de vereador
Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/XmZXL8mqEM
— Portal 6 (@portal6noticias) September 7, 2025