Câmera flagra momento em que presidente da Câmara de Pires do Rio parte para cima de vereador

De acordo com o vereador Leandro Cardoso, ele estava na cozinha para conversar com o assessor jurídico da Câmara quando encontrou a presidente

Samuel Leão - 07 de setembro de 2025

Briga na Câmara de Pires do Rio. (Foto: Reprodução)

Um episódio de agressão física assustou servidores da Câmara Municipal de Pires do Rio. A presidente da Casa, Ana Cláudia Saêta (PL), foi flagrada por câmeras de segurança tentando agredir o colega vereador Leandro Cardoso (Podemos).

As imagens mostram o momento em que Cardoso desvia do golpe e, em seguida, é puxado pela perna após cair no chão, na última quarta-feira (03).

Servidores que estavam no local intervieram rapidamente para apartar a briga, que ocorreu na cozinha do prédio legislativo, por volta das 17h. De acordo com o vereador Leandro Cardoso, ele estava no local para conversar com o assessor jurídico da Câmara quando encontrou a presidente.

Após uma troca de ofensas, a situação escalou para a agressão física. Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, Cardoso expressou estar “profundamente abalado” com o que classificou como um ato de “ódio e desequilíbrio”. Ele fez questão de ressaltar que não reagiu às agressões e que tomará todas as medidas legais cabíveis para apurar o ocorrido.

O clima de tensão entre os dois parlamentares já vinha se arrastando há alguns dias. Na terça-feira (2), Cardoso havia tornado público que era alvo de uma representação na Comissão de Ética, movida pela própria presidente da Câmara.

O caso estaria relacionado a uma tentativa do vereador de conseguir patrocínio para um evento esportivo, onde, segundo ele, chegou a preencher um cadastro em nome da Câmara, mas sem concluir o processo, o que gerou o atrito.

Diante da repercussão do incidente, o Departamento Jurídico da Câmara de Pires do Rio emitiu uma nota oficial. No comunicado, a Casa Legislativa informou estar ciente do ocorrido e declarou que a apuração dos fatos caberá aos órgãos competentes.

Até o fechamento desta reportagem, a vereadora Ana Cláudia Saêta (PL) não havia emitido um posicionamento sobre o caso. O espaço permanece aberto.

Nota da Câmara de Pires do Rio na íntegra:

“A Câmara Municipal de Pires do Rio informa que está ciente do episódio ocorrido em suas dependências na tarde de ontem. Esclarecemos que, quanto aos fatos, caberá aos órgãos competentes a devida apuração.

O Poder Legislativo piresino reafirma seu compromisso com o respeito institucional, a transparência e a preservação da ordem durante todas as suas atividades. Ressaltamos que a Câmara permanece dedicada à sua atuação legislativa e ao diálogo democrático, reafirmando sua responsabilidade com a comunidade.”