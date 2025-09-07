Não é postando indiretas, nem fingindo que não existe: como lidar com pensamentos intrusivos, segundo especialistas
Ideias indesejadas podem surgir de repente, mas existem estratégias para reduzir o impacto e recuperar a tranquilidade
Os chamados pensamentos intrusivos são imagens, lembranças ou ideias que aparecem de forma inesperada e causam desconforto.
Eles podem estar relacionados a medos, preocupações, inseguranças ou até situações sem sentido aparente.
Segundo especialistas em saúde mental, esse tipo de pensamento é mais comum do que se imagina e não significa “perda de controle” ou algo anormal.
O que são pensamentos intrusivos
São pensamentos automáticos e indesejados que podem se repetir, gerando angústia. O problema é que, quanto mais alguém tenta ignorá-los ou escondê-los, mais intensos eles podem se tornar.
Estratégias para lidar com pensamentos intrusivos
- Reconhecer sem se culpar
- Esse tipo de pensamento acontece com muitas pessoas. Aceitar que eles existem já ajuda a diminuir o peso emocional.
- Praticar mindfulness e respiração
- Técnicas de atenção plena e exercícios respiratórios reduzem a ansiedade e ajudam a não dar tanta força aos pensamentos.
- Mudar o foco da mente
- Atividades como música, leitura, exercícios ou conversar com alguém de confiança desviam a atenção.
- Evitar bloquear à força
- Lutar contra o pensamento pode reforçá-lo. O ideal é deixá-lo passar sem tanta importância.
- Buscar ajuda profissional
Se os pensamentos forem muito frequentes ou atrapalharem a rotina, é essencial procurar psicólogo ou psiquiatra.
Quando procurar ajuda
Quando os pensamentos intrusivos vêm acompanhados de ansiedade intensa, tristeza profunda ou afetam a vida pessoal e profissional, é hora de buscar atendimento especializado.
Em resumo, não é postando indiretas, nem fingindo que o problema não existe. Lidar com pensamentos intrusivos exige consciência, técnicas de autocuidado e, em alguns casos, apoio profissional.
