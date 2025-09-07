Não é postando indiretas, nem fingindo que não existe: como lidar com pensamentos intrusivos, segundo especialistas

Ideias indesejadas podem surgir de repente, mas existem estratégias para reduzir o impacto e recuperar a tranquilidade

Pedro Ribeiro - 07 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Emma Bauso/Pexels)

Os chamados pensamentos intrusivos são imagens, lembranças ou ideias que aparecem de forma inesperada e causam desconforto.

Eles podem estar relacionados a medos, preocupações, inseguranças ou até situações sem sentido aparente.

Segundo especialistas em saúde mental, esse tipo de pensamento é mais comum do que se imagina e não significa “perda de controle” ou algo anormal.

O que são pensamentos intrusivos

São pensamentos automáticos e indesejados que podem se repetir, gerando angústia. O problema é que, quanto mais alguém tenta ignorá-los ou escondê-los, mais intensos eles podem se tornar.

Estratégias para lidar com pensamentos intrusivos

Reconhecer sem se culpar

Esse tipo de pensamento acontece com muitas pessoas. Aceitar que eles existem já ajuda a diminuir o peso emocional.

Praticar mindfulness e respiração

Técnicas de atenção plena e exercícios respiratórios reduzem a ansiedade e ajudam a não dar tanta força aos pensamentos.

Mudar o foco da mente

Atividades como música, leitura, exercícios ou conversar com alguém de confiança desviam a atenção.

Evitar bloquear à força

Lutar contra o pensamento pode reforçá-lo. O ideal é deixá-lo passar sem tanta importância.

Buscar ajuda profissional

Se os pensamentos forem muito frequentes ou atrapalharem a rotina, é essencial procurar psicólogo ou psiquiatra.

Quando procurar ajuda

Quando os pensamentos intrusivos vêm acompanhados de ansiedade intensa, tristeza profunda ou afetam a vida pessoal e profissional, é hora de buscar atendimento especializado.

Em resumo, não é postando indiretas, nem fingindo que o problema não existe. Lidar com pensamentos intrusivos exige consciência, técnicas de autocuidado e, em alguns casos, apoio profissional.

