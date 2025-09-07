Um dos cursos gratuitos de especialização mais prestigiados do país abre inscrições

Prazo termina no dia 26 de setembro de 2025, às 16h, e ao todo serão oferecidas 33 vagas

Pedro Ribeiro - 07 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), abriu inscrições para um dos cursos de especialização mais prestigiados do Brasil: a pós-graduação gratuita em Saúde Pública.

O prazo termina no dia 26 de setembro de 2025, às 16h, e ao todo serão oferecidas 33 vagas para profissionais com diploma de graduação reconhecido pelo MEC nas áreas da saúde ou afins.

Como será o curso

As aulas serão totalmente presenciais, no Rio de Janeiro (RJ), sempre às segundas e terças-feiras, das 08h às 17h.

A formação começa em 09 de março de 2026 e vai até 15 de dezembro do mesmo ano, com carga total de 690 horas.

Dentro da grade, os alunos vão estudar temas fundamentais para a área da saúde no Brasil, como:

modos de viver, adoecer e morrer no país;

políticas de saúde e organização de sistemas;

práticas e cuidados em saúde;

pesquisa e produção de conhecimento.

Além disso, os participantes terão 114 horas dedicadas à elaboração do TCC.

Como participar

Para se inscrever, o candidato precisa cumprir duas etapas:

Preencher o formulário na Plataforma SIGA LS (www.sigals.fiocruz.br) acessando: Inscrição > Modalidade Presencial > Categoria Especialização > Unidade ENSP > Saúde Pública.

Enviar toda a documentação exigida no edital.

A taxa de inscrição custa R$ 100.