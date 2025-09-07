Um dos cursos gratuitos de especialização mais prestigiados do país abre inscrições
Prazo termina no dia 26 de setembro de 2025, às 16h, e ao todo serão oferecidas 33 vagas
A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), abriu inscrições para um dos cursos de especialização mais prestigiados do Brasil: a pós-graduação gratuita em Saúde Pública.
O prazo termina no dia 26 de setembro de 2025, às 16h, e ao todo serão oferecidas 33 vagas para profissionais com diploma de graduação reconhecido pelo MEC nas áreas da saúde ou afins.
Como será o curso
As aulas serão totalmente presenciais, no Rio de Janeiro (RJ), sempre às segundas e terças-feiras, das 08h às 17h.
A formação começa em 09 de março de 2026 e vai até 15 de dezembro do mesmo ano, com carga total de 690 horas.
Dentro da grade, os alunos vão estudar temas fundamentais para a área da saúde no Brasil, como:
- modos de viver, adoecer e morrer no país;
- políticas de saúde e organização de sistemas;
- práticas e cuidados em saúde;
- pesquisa e produção de conhecimento.
Além disso, os participantes terão 114 horas dedicadas à elaboração do TCC.
Como participar
Para se inscrever, o candidato precisa cumprir duas etapas:
Leia também
- 6 Atividades que não exigem muita interação social
- 6 frases que todo homem deve dizer para elevar a autoestima de uma mulher
- 6 expressões em inglês que todo brasileiro precisa saber (e o que significam)
- Não é postando indiretas, nem fingindo que não existe: como lidar com pensamentos intrusivos, segundo especialistas
Preencher o formulário na Plataforma SIGA LS (www.sigals.fiocruz.br) acessando: Inscrição > Modalidade Presencial > Categoria Especialização > Unidade ENSP > Saúde Pública.
Enviar toda a documentação exigida no edital.
A taxa de inscrição custa R$ 100.