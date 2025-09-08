Motorista morre após acidente com caminhão da Coca-Cola em Inhumas

Corpo de Bombeiros esteve no local, mas só pôde constatar o óbito da vítima

Da Redação - 08 de setembro de 2025

Motorista morreu após colidir com caminhão da Coca-Cola. (Foto: Reprodução)

Um homem morreu na manhã desta segunda-feira (08) após um grave acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e um caminhão da Coca-Cola em Inhumas, cidade na Região Metropolitana de Goiânia.

A colisão ocorreu em um trecho da GO-070. A vítima, que ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate, mas pôde apenas constatar o falecimento do homem.

A vítima fatal não teve o nome divulgado oficialmente pelas autoridades, mas os registros da ocorrência apontam que ela seria o motorista do automóvel.

Equipes da Polícia Científica estiveram no local para realizar perícia e liberar o corpo, que foi encaminhado para exames.

A Polícia Civil (PC) deve investigar as circunstâncias do acidente.

A Coca-Cola Bandeirantes respondeu à reportagem do Portal 6 com a seguinte nota:

“Na manhã de ontem (segunda-feira, 08/09), ocorreu um acidente na GO-070, próximo ao trevo de Caturaí, envolvendo um veículo de passeio que colidiu na traseira de um de nossos caminhões.

Com pesar, informamos que o condutor do veículo menor faleceu no local.

Nos solidarizamos com seus familiares e amigos neste momento difícil.

A BANDEIRANTES está prestando todo o suporte às autoridades competentes e reforça seu compromisso com a segurança em suas operações.”

Matéria atualizada às 16h19 do dia 09/09

