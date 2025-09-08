CAC que matou ex-mulher a tiros em Goiás tem prisão convertida para preventiva

Crime foi filmado por câmeras de segurança, que registraram o feminicídio no local de trabalho da vítima

Davi Galvão - 08 de setembro de 2025

Tânia Lopes dos Santos tinha 29 anos. (Foto: Reprodução)

O empresário Tiago Xavier Junqueira, de 35 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A Polícia Civil (PC) o apontou como autor dos disparos que ceifaram a vida da ex-mulher, Tânia Lopes dos Santos, de 29 anos.

O crime aconteceu dentro da floricultura que ela administrava, em Santa Terezinha de Goiás, nesta sexta-feira (05).

Tiago passou pela audiência de custódia neste domingo (07) e como não pôde comprovar atividade laboral lícita ou endereço fixo na cidade, a Justiça determinou a conversão para preventiva.

Em depoimento, o suspeito alegou ser Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) e afirmou possuir diversas armas de fogo na residência do pai, as quais estavam escondidas no telhado do imóvel.

Em tempo

Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito dispara por diversas vezes, o que assusta pessoas que passavam pelo local.

Acionada, a Polícia Militar (PM) encontrou o autor já contido no chão por populares. Com ele, foi localizada uma pistola calibre .40, contendo nove munições intactas, além de cinco cápsulas.

Tânia foi alvejada com cinco disparos que atingiram o tórax, costas, braço esquerdo, braço direito e coxa esquerda. Ela foi socorrida por populares e encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Municipal de Santa Terezinha de Goiás, mas não resistiu.

Um dos disparos também foi em direção ao irmão da vítima, que estava no local. Porém, o projétil apenas perfurou as vestimentas dele, que escapou ileso.

Tânia foi enterrada na cidade de Hidrolina, também neste domingo (07). O caso segue sendo investigado pelas autoridades e o suspeito segue preso de forma preventiva.

