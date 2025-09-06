Santa Terezinha de Goiás em luto pela morte de Tânia Lopes: “pessoa bondosa e trabalhadora”

Assassinato da jovem dona de floricultura gerou grande repercussão e moradores pedem justiça pelo crime brutal

Da Redação - 06 de setembro de 2025

Tânia Lopes dos Santos tinha 29 anos. (Foto: Reprodução)

A morte de Tânia Lopes dos Santos Junqueira, de 29 anos, abalou profundamente os moradores de Santa Terezinha de Goiás, no Norte do estado.

Conhecida como dona de uma floricultura, ela foi lembrada por amigos e clientes como uma jovem “bondosa, honesta e trabalhadora”.

Nas redes sociais, diversas mensagens de pesar foram publicadas após o feminicídio.

Uma das homenagens dizia: “Santa Terezinha está de luto, perdemos uma pessoa bondosa, honesta, trabalhadora, e uma comerciante sem igual! Que Deus a receba em seu reino de glória, e que sua nova morada seja repleta de flores! Sentiremos muita saudade”.

A Prefeitura de Santa Terezinha de Goiás também se manifestou oficialmente: “Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela”.

O crime

Tânia foi morta a tiros na noite de sexta-feira (05), em plena avenida da cidade, pelo ex-companheiro Tiago Xavier Junqueira, de 35 anos.

Ele é registrado como Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) e foi contido por populares antes da chegada da Polícia Militar (PM).

Com o autor, os policiais apreenderam a pistola calibre .40 usada no crime. Outras cinco armas de fogo também foram encontradas em sua residência — incluindo um rifle, duas carabinas e mais duas pistolas — além de 84 munições.

O casal havia mantido um relacionamento por anos e teve duas filhas. A motivação do crime ainda é investigada pela Polícia Civil.

Luto coletivo

A tragédia deixou um rastro de dor e revolta em Santa Terezinha. Amigos, clientes e moradores da cidade pedem justiça pela morte da jovem comerciante.

“Revoltante! O mínimo que a gente espera é que a justiça seja feita”, escreveu uma moradora.

