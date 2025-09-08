Vigilante é preso em Aparecida de Goiânia, suspeito de algemar e agredir a própria esposa

Autoridades foram acionadas após vizinhos ouvirem os gritos de socorro da vítima

Além de ser preso, suspeito teve arma e munições apreendidas pela Polícia Militar (Foto: Divulgação/PMGO)

Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) após suspeita de agredir a esposa, de 42, em Aparecida de Goiânia. O suspeito atua como vigilante.

As autoridades foram acionadas por vizinhos que ouviram os pedidos de socorro vindos da residência, no Bairro Independência Mansões.

Ao chegarem no local, os policiais regataram a vítima, visivelmente abalada e com uma algema em um dos braços. Ela relatou que o companheiro tentou impedir que chamasse ajuda, apertando sua boca e causando lesões.

Durante o atendimento, a vítima também informou que o agressor mantinha uma arma escondida em uma caixa de madeira trancada com cadeado.

Diante da recusa do vigilante em abrir, os militares arrombaram o compartimento e encontraram uma pistola Taurus PT 938, calibre .380, além de 39 munições do mesmo calibre, seis munições calibre .38 e dois carregadores.

Encaminhado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, o suspeito foi autuado por lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha, e por posse ilegal de arma de fogo.

Agora, deve passar por uma audiência de custódia, prevista para acontecer ainda nesta segunda-feira (08).

