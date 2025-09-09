Morre idosa atacada brutalmente por pitbull em Anápolis

A idosa que foi atacada por um cachorro da raça pitbull na manhã desta terça-feira (09), em Anápolis, não resistiu aos ferimentos e veio a o óbito.

Informações apuradas pelo Portal 6 apontam que a vítima, identificada como Maria Natalia Curado Fleury Ramos, de 75 anos, teria falecido antes de chegar ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Apesar disso, profissionais do centro médico tentaram reanimá-la por mais de 50 minutos,  sem sucesso.

Em tempo

O ataque aconteceu no bairro Vila Formosa e, segundo informações preliminares, o animal teria mordido a vítima na região da nuca, causando múltiplas lesões.

Viaturas da Polícia Militar (PM) e dos bombeiros chegaram ao local para realizar os atendimentos necessários à idosa, que morava sozinha no imóvel.

Ainda não se sabe as circunstâncias do ataque. A equipe de militares que atendeu o caso interveio, de forma que o animal acabou soltando a idosa e foi amarrado, para que não houvesse mais vítimas.

