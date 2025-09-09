Aparecida de Goiânia tem mais de 1,8 mil vagas em aberto para contratação imediata; saiba quais

Interessados podem ter acesso de forma pnline ou indo diretamente a unidades do SAC e do Vapt Vupt

Paulo Roberto Belém - 09 de setembro de 2025

Vista aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Aparecida de Goiânia está com uma grande quantidade de vagas de emprego nesta semana. Chance e tanto porque são 1.834 oportunidades em várias áreas de atuação, anunciadas pelo Sistema Municipal de Emprego (SIME), gerido pela Prefeitura.

Desta vez, os que mais têm ofertas são para os cargos de Operador de telemarketing (505), Auxiliar de logística (240), Auxiliar de produção (185), Ajudante de motorista (67), Auxiliar de serviços gerais (67) e Motorista (60).

Outras possibilidades que não perdem em número são para Operador de empilhadeira (56), Auxiliar de reposição logística (50), Caminhoneiro autônomo – rotas regionais e internacionais (50), Supervisor de logística (50), Ajudante de carga e descarga (44), Atendente de loja (20), Costureira em geral (20), Vendedor de loja (20), Camareira(o) (10) e Servente de obras (10).

Moradores da cidade ou de regiões próximas interessados nas vagas tem dois meios para se candidatem. Um deles, mais fácil considerado pela Prefeitura, é o acesso à plataforma online, clicando aqui.

Nela, ao preencher os dados pessoais e criar um perfil, o candidato tem acesso automático às vagas disponíveis no SIME e pode gerar a carta de encaminhamento sem sair de casa.

O sistema ainda permite filtrar as oportunidades de acordo com o perfil profissional do candidato e enviar o currículo diretamente para a empresa contratante.

Agora, o método presencial tradicional de ida aos Unidades do SAC segue. No Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial, não é necessário agendar. É só ir direto entre segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30.

Se o candidato preferir ou tiver mais próximo de si as unidades Vapt-Vupt do Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping, é necessário agendar pelo site clicando aqui. Por lá, durate a semana, o atendimento é das 0 8h às 17h. No sábado, apenas no Buriti Shopping das 08h às 13h.

É imprescindível levar consigo documentos pessoais, sendo RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.

Todas as ofertas de vagas mais recentes em concursos públicos, processos seletivos e de empresas diversas podem ser consultadas clicando aqui.